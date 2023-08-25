Радикально змінити ситуацію можна, отримавши винищувачі F-16.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що контрнаступ українських військ відбувається за тим планом, який був затверджений.

"Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений. Це дуже складна операція. Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всі наші території, то майте на увазі, що ворог потужний… І тому наше просування відбувається у той спосіб, в який можливо відбуватися для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Водночас Данілов сказав, що радикально ситуацію змінити може наявність в ЗСУ сучасних винищувачів.

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"Як тільки пілоти пройдуть відповідну сертифікацію, вони будуть в нашому небі. F-16 – це буде найближчим часом. Я не можу вам сказати дату, що це буде завтра, післязавтра. Відбуваються процедури відповідного навчання, опанування нашими асами цієї сучасної техніки. Вона обов’язково буде у небі. І тоді вже буде певний паритет", - додав секретар РНБО.

За його словами, відсутність паритету в повітрі ускладнює багато питань, які є на сьогодні на фронті.

"Як тільки F-16 з’являться і будуть максимально використовуватися нашими ЗСУ, повірите, ситуація буде радикально мінятися у нас з вами на очах", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що Україна буде боротися до повної перемоги, бо не може цю війну перекладати на плечі онуків, дітей.

"Ми маємо поставити крапку у цій війні", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив початок українського контрнаступу. Він наголосив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються.

12 червня у Міноборони повідомили, що за тиждень українські військовослужбовці звільнили сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському операційних районах.

За оперативними даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

22 серпня ЗСУ прорвалися в Роботине, яке було для них найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

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