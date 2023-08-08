Бомби знищують російські окопи і артилерійські установки в районі, де українці насилу просувалися.

Після кількох тижнів незначного прогресу касетні боєприпаси американського виробництва дали новий імпульс українській кампанії з повернення території, захопленої Росією.

Українські військові кажуть, що вони використовували касетні боєприпаси для ураження скупчень російської піхоти, груп транспортних засобів та інших цілей, розчищаючи шлях для наступальних операцій. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що український контрнаступ був ускладнений через масштабні мінні поля і перевершуючу авіацію росіян, що перешкоджало зусиллям ЗСУ із використання західних танків і бронетранспортерів для досягнення і прориву укріплених позицій російських окупантів.

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Хоча касетні бомби самі по собі не змінять баланс сил на полі бою на користь України, солдати кажуть, що вони допомогли їм відбити російські позиції, до яких вони насилу добиралися, зазначає WSJ.

Боєприпаси поєднувалися зі зміною тактики, що дозволило українським військам в деяких місцях просунутися в межах досяжності основних російських оборонних рубежів. Цей прогрес призвів до значних втрат.

"Касетні бомби - це добре. Вони ефективні. Але росіяни глибоко закопалися і швидко вчаться", - сказав капітан Анатолій Харченко, командир розвідувальної роти.

Харченко додав, що російські траншеї можуть бути глибиною трохи більше 2 метрів, і що росіяни пристосовуються, розосереджуючи свої війська, щоб уникнути великих втрат.

Недавні бої в районі села Роботине на південний схід від Запоріжжя продемонстрували ефективність нової зброї в арсеналі України, пише WSJ. Так, в кінці липня на схід від села проти російських загарбників були застосовані касетні бомби, після чого на російських радіоканалах було чути хаос, що запанував.

"Вони кричали: "У нас багато поранених". Нам потрібно евакуюватися. Ми відступаємо", - розповів український військовий. За словами солдатів, взвод рушив вперед, щоб захопити російські позиції.

Видання пише, що Україна досі не дійшла до самої грізної російської оборони, низки траншей, танкових пасток та інших загороджень. Військові експерти кажуть, що Україні, швидше за все, будуть потрібні танки Leopard 2 та інша бронетехніка, надана Заходом, щоб прорватися через ці рубежі.

"Щоб зберегти ту техніку, яку на початку червня вони втрачали на мінних полях, українські військові змінили тактику. Тепер піхота, посилена резервами, викликаними з інших підрозділів, веде наступ через мінні поля пішки", - пише WSJ.

За словами солдатів, у зв'язку зі стратегічними змінами українські сили тепер вважають, що у них є шанс на прорив.

Касетні боєприпаси також допомогли українським військам вибити російських окупантів з іншої позиції - ЗСУ завдали ними удару по лісосмузі, що прикриває російські сили, після чого штурм виявився успішним для наших захисників.

"З касетними бомбами ви вистрілюєте три рази, і дерева повністю руйнуються", - сказав 33-річний піхотинець Олександр, додавши, що після касетної атаки було менше вогню по його взводу. За його словами, оскільки боєприпаси завдають шкоди на великій площі, їм не потрібно бути настільки точними, щоб бути ефективними. "Навіть якщо ви трохи промахнетеся, це все одно спрацює", - зазначив український військовий.

Генерал США про касетні боєприпаси: вони будуть ефективнішими

Колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що США відправили касетні боєприпаси замість більшої кількості боєприпасів для гаубиць, яких на Заході не вистачає. Він очікував, що касетні бомби будуть ефективнішими. Вони були призначені для армії, яка в меншості, як зараз Україна.

"Частина того, як ви справляєтеся з масовими формуваннями, полягає у використанні цього типу боєприпасу. Якщо ви сидите у відкритій траншеї, вам доведеться заплатити величезну ціну через ці речі", - сказав він.

Годжес зазначив, що касетні бомби також узгоджуються з тим, що він вважає зміною української стратегії, спрямованої на націлювання на російську артилерію. "Вони дійсно виведуть з ладу артилерію, поки вони зможуть до неї дотягтися", - сказав він.

Касетні боєприпаси у війні в Україні

Такі боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, а рішення США відправити їх в Україну зазнало різкої критики з боку гуманітарних груп. Не всі бомби вибухають відразу, і вони іноді завдають шкоди людям, які натрапляють на них через роки.

Російські війська застосовували касетні боєприпаси протягом усієї війни: білі гільзи, які їх несуть, стирчать з полів по всій країні. Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, Україна також іноді використовувала їх минулого року.

Солдат артилерійського підрозділу, який стріляв з касетних боєприпасів, сказав, що вони найбільш ефективні в польових умовах, де вони розсіюються на більшій території.

"Касетні боєприпаси важливі, але вони не є поворотним моментом", - сказав він, додавши, що важливо мати різні види артилерії для різних ситуацій.

Касетні боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Пентагон оголосив черговий пакет військової допомоги для України, в який вперше включив касетні боєприпаси. Через тиждень у ЗСУ підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але на полі бою їх ще не задіяла.

Проте вже 20 липня видання The Washington Post із посиланням на українських чиновників повідомило, що ЗСУ вже почали застосовувати касетні боєприпаси на полі бою проти російських загарбників. Пізніше в Білому домі підтвердили, що касетні боєприпаси, передані Україні Сполученими Штатами, вже застосовуються українськими захисниками.

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