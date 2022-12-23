За словами посла, Сунак значно відрізняється від екс-прем’єра Боріса Джонсона, який є дуже емоційною людиною

У нового британського прем’єра Ріші Сунака специфічний підхід до військової допомоги Україні, притаманний фінансистам, оскільки раніше він був міністром фінансів.

Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко у коментарі Радіо Свобода. Він пояснив, що кожен посадовець і політик має свої підходи.

"Він (Ріші Сунак - УНІАН) хоче знати, що треба зробити, скільки, і ви напевно чули нещодавно про оголошений аудит, перегляд тієї допомоги, яка надається Україні. З моєї останньої розмови з прем’єр-міністром, з його апаратом, йдеться про те, що треба зробити, щоб Україна перемогла, скільки треба дати чого, скільки це буде коштувати, на який час це треба розтягнути, для того, щоб врахувати у своєму бюджеті", – зазначив Пристайко.

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За словами посла, Сунак значно відрізняється від екс-прем’єра Боріса Джонсона. Останній - є дуже емоційною людиною.

"Він ставив перед своїм урядом задачу: "Україна має перемогти, а ви далі вирішуйте, яким саме чином до цього дійдете". А Сунак каже: "Україна має перемогти, ми маємо зробити 1,2,3... будь ласка, які є ресурси, скільки людей, скільки грошей, скільки техніки, скільки танків", – пояснив Пристайко.

Він нагадав, що зараз Британія по кількості та по обсягу наданої воєнної допомоги є другою після США. При цьому робота над збільшенням підтримки продовжується.

Війна в Україні: допомога Британії

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія стала одним з найбільших постачальників зброї та боєприпасів для ЗСУ. Крім того, Лондон організував масштабну тренувальну програму для українських бійців.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Великої Британії оголосив про допомогу Україні на наступний рік. Київ отримає кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 286 мільйонів євро.

Пізніше стало відомо, що Україна отримає від Британії боєприпаси на 250 мільйонів фунтів.

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