Чиновники побоюються, що прем'єр проявляє зайву обережність у цьому питанні.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак розпорядився дати оцінку прогресу війни в Україні, чим викликав побоювання в британському уряді.

Як пише BBC з посиланням на джерела, Сунак хоче отримати інформацію про те, як українськими захисниками використовуються британські військові поставки і яким є значення допомоги Великобританії Україні в цій війні.

"Йдеться про те, щоб побачити, що ми вклали, що ми отримали", – каже джерело.

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Ключові фігури в уряді вважають, що Україна і Росія зайшли в глухий кут і єдиний спосіб для однієї сторони вирватися вперед – істотно збільшити запаси озброєнь. Україна може зробити це тільки поповнивши запаси зброї за допомогою США і країн Європи на чолі з Великобританією.

На тлі бажання Сунака провести аудит в британському уряді побоюються, що прем'єр проявляє зайву обережність в цьому питанні. Джерела зауважують, що очільник уряду подібно американському лідеру Джо Байдену не хоче спровокувати глобальний конфлікт, і висловлюють несхвалення такого підходу. Від Сунака очікують такої ж рішучості, яку демонстрував його попередник Борис Джонсон.

"Ми посилили рішучість США на всіх рівнях. ... Ми не хочемо, щоб Ріші підкріплював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він діяв так само, як Борис", – каже джерело.

За інформацією журналістів, президент України Володимир Зеленський знає про те, що відбувається, і намагався закликати британського прем'єра посилити військову підтримку.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Великобританія – великі визволителі, великі бійці, що ви нам потрібні", – додає джерело BBC.

Військова допомога Великобританії Україні - що варто знати

З тих пір, як в лютому Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Великобританія була одним з найбільших постачальників військової допомоги нашій країні. З ініціативи колишнього очільника уряду Бориса Джонсона Великобританія однією з перших запроваджувала санкції проти Росії і просувала надання військової допомоги Києву іншими країнами.

Президент України Володимир Зеленський називав Джонсона "справжнім другом України". Після свого відходу з посади очільника уряду Джонсон очолив у консервативній партії групу "Друзі України" і, як повідомляли ЗМІ, зосередився на зміцненні підтримки України з боку США.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Джонсон неодноразово відвідував Україну. Також поки він був прем'єром стартувала масштабна тренувальна програма для українських військовослужбовців.

Новий прем'єр Ріші Сунак також вже відвідувати Київ. Під час його візиту в Україну минулого місяця, що став його першою закордонною поїздкою як прем'єр-міністра, політик анонсував військову допомогу на 50 мільйонів фунтів.

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