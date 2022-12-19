Ріші Сунак оголосить про артилеристський пакет для Києва 19 грудня.

Уряд Великобританії оголосив про допомогу Україні на наступний рік. Київ отримає кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 286 мільйонів євро.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосить про новий артилерійський пакет для Києва на саміті Об'єднаних експедиційних сил у Ризі 19 грудня. Дане рішення Лондона дозволить забезпечити ЗСУ постійним потоком артилерійських боєприпасів протягом 2023 року.

"Великобританія і наші європейські союзники йдуть рука об руку в нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози", - йдеться в оприлюдненій на сайті урядіу Великобританії заяві Сунака.

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Крім того, зазначено, що британський політик закличе лідерів підтримати або збільшити підтримку України в 2023 році. Також повідомляється, що Британія відправила 125 зенітних гармат для України та понад 100 тисяч боєприпасів з початку повномасштабного нападу Росії.

Позиція Великої Британії щодо війни в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія стала одним з найбільших постачальників зброї та боєприпасів для ЗСУ. Крім того, Лондон органзував масштабну тренувальну програму для українських бійців.

Підтримка з боку Британії не змінилася і з приходом нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. Політик анонсував військову допомогу на 50 мільйонів фунтів після свого першого візиту до Києва.

18 грудня стало відомо, що Великобританія підтвердила відправку Україні нових високоточних ракет Brimstone 2.

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