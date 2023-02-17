У тимчасово окупований Луганськ прибули інструктори з Ірану. У них навчальна місія.

"До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів", - повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Іранські дрони на війні проти України

Влітку 2022 року Іран продав до Росії партію своїх дронів-камікадзе. У вересні агресор почав застосовувати їх на фронті, але потім швидко змінив тактику і став використовувати дрони для ударів по цивільній інфраструктурі України.

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Останнім часом російські окупанти стали комбінувати пуски ракет і дронів по Україні, щоб вирахувати позиції української ППО і по можливості виснажити її.

Також нещодавно агресор почав використовувати безпілотники вдосконаленої конструкції. Нова боєголовка в них тепер має радіальний кумулятивний ефект.

Згодом ЗМІ дізналися, що Іран таємно передав Росії поліпшені дрони-бомбардувальники. На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які вже застосовуються росіянами у війні проти України, нові моделі є саме ударними БПЛА, а не баражуючими боєприпасами. Тобто вони здатні запускати ракети "повітря-земля" і скидати бомби, після чого повертаються назад на базу.

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