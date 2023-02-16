Можливі загострення на інших напрямках, але ключове завдання для Росії зараз – схід.

Російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Зараз Путін чи колективний Путін поставив завдання Герасимову та окупаційному корпусу в Україні до кінця березня – це чергова дата, таких дат вже було багато – окупувати український Донбас і вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Як і всі минулі рази, у них це не вийде. Але ми зараз бачимо цей поспіх, ці шалені спроби й кидання живої сили, спалення техніки, які зараз відбуваються на сході", – розповів він.

Юсов зазначив, що можливі загострення на інших напрямках, але ключове завдання для Росії зараз – схід, щоб "хоч щось продемонструвати за рік цієї ганебної війни".

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Наступ Росії 2023 – що відомо

Експерти констатували початок нового наступу Росії на Донбасі, наразі активні бої тривають на п'яти напрямках.

Однак, як пише західна преса, у Кремля наразі немає великих ресурсів, щоб розширити наступальні дії.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки – 155-та бригада російських морпіхів була повністю розбита.

Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.

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