За словами Дмитра Плетенчука, мета України - повна відсутність ЧФ РФ у Чорному морі і знищення "кримського мосту".

Мета України - повна відсутність Чорноморського флоту РФ у Чорному морі. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. На його переконання, ЧФ Росії "там не буде, як й Керченського мосту".

"Так, на це потрібні, мабуть, роки, гроші, кров й піт українців, але вибору у нас не залишилось", - сказав Плетенчук.

За його словами, Крим окупантам якось "не приростає", але вони вчепились у нього мертвою хваткою.

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"Так, Крим дозволяє контролювати досить велику акваторію Чорного моря, але у РФ й так був вихід до нього. Звісно, на півострові є порти, заводи, курорти, багато того, що побудували українці. Є шельф у Чорному морі з корисними копалинами, яких і своїх у РФ вистачає… Однак російська звичка – прийти та привласнити те, що зробили інші. Результат ми вже бачили і побачимо ще раз", - переконаний військовий.

У конетексті "крутого" російського та радянського флоту Плетенчук нагадав про історію, що мала місце у середині 19 століття під час Кримської війни у Севастопольській бухті. Як відомо, тоді війна завершилась поразкою Росії, яка затопила свої кораблі у бухті та залишила Севастополь.

"Наразі Крим потрібен Путіну у якості імперського прапора. Майже десять років тому диктатор вирішив напасти на Україну, тому що було дуже багато проблем у середині самої Росії. Там геополітичні інструменти завжди використовуються лише з однією метою – утримання влади всередині. Тобто всі ці війни – розв'язання внутрішніх проблем", - констатував речник ВМС ЗСУ.

Чорноморський флот РФ - останні новини

В ніч на 26 грудня у тимчасово окупованому Криму було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ". На його борту перебувало близько 80 осіб.

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