Частина з них є носіями ракет "Калібр".

З'ясувалося, куди Росія стягнула найсерйозніші одиниці кораблів Чорноморського флоту в спробі сховати техніку від ударів України.

У порту Новоросійська помітили нове поповнення: серед бойових одиниць є носії ракет "Калібр". Про це заявляє моніторингова група "Кримський вітер", проаналізувавши супутникове фото від OSINT-дослідника MT Anderson від 17 грудня.

За даними проекту, в порту знаходяться носії "Калібрів":

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2 з 2 фрегатів типу "Адмірал Григорович";

3 з 3 МРК проекту 21631 "Буян-М";

4 з 4 підводних човнів проекту 636.3 "Варшав'янка";

1 з 3 МРК проекту 22800 "Каракурт".

Також там помічені: 3 патрульних кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" (з них один з ЗРК "Тор" на борту); 3 БДК проекту 775; 1 БДК проекту "Іван Грен"; 3 тральщики проекту 266М "Аквамарин".

Експерт оцінив план Путіна щодо Чорноморського флоту

Раніше аналітик Гаазького Центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс висловив думку, що Путін дійсно намагається заховати більшу частину сил Чорноморського флоту в Новоросійську. Такий запобіжний захід пов'язаний з вдалими атаками ЗСУ на тимчасово "не український" Крим.

Разом з тим, експерт засумнівався, що такі "хованки" флоту ефективні. Коли ЗСУ отримають винищувачі F-16, відплата України добереться до ресурсів РФ навіть у східній частині Чорного моря, впевнений він.

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