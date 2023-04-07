На його думку, без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складне питання.

Потрібно посилити панування Збройних сил України у повітрі, аби майбутній контрнаступ з метою звільнення окупованих земель мав успіх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу. "Я б не був таким вже переконливо-категоричним, що має бути і вкрай потрібен контрнаступ. Зрозуміло, що є велике бажання звільнити наші території… Але це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, на виснаження озброєння", - сказав Ігнат.

За його словами, якщо говорити про Повітряні сили, то для успішності наступу потрібно завоювати передусім перевагу у повітрі.

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"Бо без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – доволі складне питання, і це м'яко кажучи", - додав речник.

Він зауважив, що російські загарбники наразі продовжують атакувальні дії на суходолі з повітря (у тому числі із застосуванням керованих авіаційних бомб та іншого ракетного озброєння).

"Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, а інколи – і ворожу авіацію, коли вона наближається близько до наших кордонів. Тому казати, що вже зараз має відбутись контрнаступ без того, щоби дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу – навряд чи можливо", - заявив Ігнат.

Водночас речник підкреслив, що завдяки країнам Заходу йде посилення українського потенціалу, і у найближчій перспективі Україна матиме на озброєнні зенітно-ракетні комплекси Patriot і SAMP-T та прибуде навчений персонал.

"Це посилить нашу перевагу саме в певних регіонах, де буде вирішено поставити саме ті комплекси, але ж хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Ми знаємо, що мова передовсім йде про F-16. Це дійсно б допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя", - підкреслив Ігнат.

Винищувачі для України

25 березня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, котрі мають країни НАТО.

Рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.

29 березня міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що F-16 не допоможуть Україні на нинішньому етапі війни. Міністр заявив, що для посилення військового потенціалу України літаками F-16 необхідно близько 18 місяців.

4 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відвідування штаб-квартири НАТО у Брюсселі запевнив, що довів хибність аргументів про неможливість надання Україні літаків західного виробництва.

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