Президент подякував усім, хто воює за свободу для України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що стійкість та міцність захисту українських воїнів надихає світ не скидати обертів у підтримці України.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні. Він наголосив, що сьогодні, як і завжди, є підрозділи українських військових, які варто відзначити.

"Десантники "Вісімдесятки" та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади... 30-та окрема механізована бригада... Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни", - зазначив Зеленський.

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Також він відзначив 35-ту й 36-ту окремі бригади морської піхоти, воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", наголосивши, що вони незмінно молодці та незмінно прагнуть більшого результату.

"Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці! Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України", - наголосив глава держави.

Допомога Україн

З початку війни західні партнери України надають їй військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Днями США оголосили про черговий пакет допомоги Києву, в який увійдуть боєприпаси і зброя. Також Україна просить надати ЗСУ сучасні винищувачі. Влада України пояснила, що вони потрібні для майбутнього контрнаступу.

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