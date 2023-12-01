Зазначається, що 3 баржі повністю занурені у воду.

Внаслідок потужного шторму, який вирував кілька днів тому в Криму, сильно постраждала споруждена окупантами оборона Кримського мосту.

Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував у соцмережі Х (раніше –Twitter ) аналітик MT_Anderson. Більшість барж перед мостом змило чи затопило.

Стан оборонних споруд біля Кримського мосту наразі такий:

Відео дня

3 баржі повністю занурені / 1 частково занурена у воду,

2 баржі повністю змило,

1 баржа на плаву, але ні до чого не прив’язана.

Аналітик оприлюднив супутникові знімки, датовані 4 жовтня та 28 листопада 2023 року, на яких простежуються наслідки стихії:

Кримський міст: останні новини

Кілька днів тому тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева говорила, що Кримський міст "постраждав від природної стихії". Проте ці ушкодження не були настільки критичними, щоб перекривати переправу.

Тоді Ташева зауважила, що також отримали пошкодження певні військові споруди окупантів у Балаклаві та в Севастополі.

Раніше у СБУ розповіли подробиці атаки на Кримський міст влітку 2023 року. Виявилося, що під час удару 17 липня спецслужби намагалися вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен" – він саме опинився на шляху морських дронів Sea Baby.

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