За словами представника президента у Криму, є певні пошкодження, але вони не настільки критичні, щоб його перекривати.

Крим потерпає від негоди, шторм пошкодив Кримський міст, але про його повне перекриття не йдеться. Про це представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева сказала в ефірі телемарафону.

"Керченський міст (міст через Керченську протоку, який ще називають Кримським, що з’єднує півострів з Росією, – УНІАН) дуже хитка така споруда. Не секрет, що ґрунти в Азовському морі нестійкі, тому будь-який сильний шторм впливає на всі ці споруди. Є певні пошкодження Керченського мосту, але вони поки що не є такими критичними, щоб повністю його перекрити", - зазначила вона. При цьому додала, що "прильоти" які були до того, стихія - все це впливає на стан мосту.

Ташева зазначила, що також в Балаклаві та в Севастополі є певні військові споруди, які отримали пошкодження.

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"Достатньо сильно постраждали об’єкти інфраструктурні і військові від стихії", - сказала вона.

За її словами, ми радіємо з того, що окупаційні так звані захисні оборонні споруди позмивало в море.

"Навіть наші громадяни на території півострова пишуть, що вони потерпають від стихії, бо без світла і опалення, але радіють, що так звані "зуби дракона" (російські пірамідальні бетонні перешкоди, які мали б перешкоджати просуванню Сил оборони України, - УНІАН) позмивало в море", - розповіла Ташева про переписку з кримчанами.

Представник президента у Криму зазначила, що водночас негода шкодить нашим людям на території півострова. За її словами, зараз дуже складна комунікація з жителями Криму, бо в багатьох населених пунктах немає інтернету через відсутність світла, немає опалення в будинках, бо в багатьох приватних оселях, в тому числі у кримських татар, котли працюють на електроенергії.

"Майже півмільйона людей досі лишаються без світла на території Кримського півострова - зокрема, це Бахчисарайський, Сімферопольський райони, де зірвані лінії електропередач, в багатьох будинках позривало дахи. Підтоплені окремі населені пункти, зокрема, Саки, Євпаторія", - розповіла вона.

Ташева зазначила, що її неприємно вразила реакція деяких українців, які радіють стихії в Криму.

"Коли йде мова про людей в Криму, то до них треба ставитись як до наших громадян, а багатьох з них через затоплення відселяють, третю добу відсутнє світло", - сказала вона.

За її словами, багато кримчан запаслися генераторами.

"Багато кримчан і кримських татар готуються до процесу звільнення територій і вони заготовили продукти, запаслися генераторами", - повідомила Ташева.

Водночас, на її думку, цілком нормально радіти пошкодженню військових об’єктів, які використовує ворог у війні проти України.

Негода в Криму

Російські окупанти заявили про загибель сотень тварин у музеї-акваріумі в Севастополі через ураган. Крім того, вийшло з ладу все обладнання - зокрема, насоси і вентиляція.

Тимчасово окупований Крим страждає від штормової погоди, півострів заливає водою. Через сильний шторм у Криму виривало дерева, які падали на лінії електропередач.

27 листопада було відомо, що через ураган без світла залишалися майже 500 тисяч людей. Шторм змив окопи росіян, які ті облаштували на кримських пляжах.

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