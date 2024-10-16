Офіс Генпрокурора за запитом ЗМІ назвав кількість випадків СЗЧ і дезертирства в українській армії.

Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) і дезертирства в лавах української армії досі є "загадкою", оскільки це є державною таємницею, заявляють журналісти. Однак деякі джерела повідомляють, що таких випадків - десятки тисяч.

Джерела "УП" серед народних депутатів України, високопосадовців та командирів зазначають, що це масове явище. Видання звернулося до Офісу генерального прокурора із запитами щодо статистики офіційно зареєстрованих подібних випадків. У пресслужбі уточнили, що в січні-вересні 2024 року випадків СЗЧ було зареєстровано вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як випадків дезертирства - майже вчетверо більше.

Журналісти підкреслюють, що кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень "у десятки разів" більша, ніж судових вироків. ДБР, як заявляє джерело видання з Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, не здатне розслідувати таку кількість справ:

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"Як наслідок, ми приходимо до найжахливішого в правовій системі - до вибіркового правосуддя. Одного спіймали, другого не спіймали, а третього спіймали і відпустили, бо він заплатив хабар".

Інші новини про дезертирство у ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що військовослужбовцю Гнездилову, який вчинив публічну СОЧ, обрали запобіжний захід. Адвокат Олександр Шадрін наголосив, що в затриманні Гнєздилова існують "політичні мотиви".

Крім того, в Україні - "криза дезертирства": у Міноборони зробили заяву про демобілізацію.

У Міноборони України заявили:

"Заходи з демобілізації призведуть до зниження бойових спроможностей підрозділів, порушення наступальних і оборонних дій та порушення ротації підрозділів".

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