Самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років.

За місяць приблизно сотні військовим, які вперше самовільно залишили свої військові частини (СЗЧ), дозволили повернутися на службу. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу", - зазначається у повідомленні.

Там поінформували, що суд у Львові ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині. Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

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Зазначається, врахувавши, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Також повідомляється, що у жовтні суд у Волинській області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині.

"Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності", - додали у ДБР.

Там нагадали, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій.

СЗЧ в ЗСУ - думка військового

Україні варто працювати з причинами великої кількості СЗЧ у підрозділах і паралельно пропрацьовувати наслідки. Таку думку висловив Дмитро Кухарчук - командир другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. На його переконання, причина великої кількості СЗЧ полягає в неправильній організації війська.

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