За місяць приблизно сотні військовим, які вперше самовільно залишили свої військові частини (СЗЧ), дозволили повернутися на службу. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
"Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу", - зазначається у повідомленні.
Там поінформували, що суд у Львові ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині. Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.
Зазначається, врахувавши, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.
Також повідомляється, що у жовтні суд у Волинській області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині.
"Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності", - додали у ДБР.
Там нагадали, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій.
СЗЧ в ЗСУ - думка військового
Україні варто працювати з причинами великої кількості СЗЧ у підрозділах і паралельно пропрацьовувати наслідки. Таку думку висловив Дмитро Кухарчук - командир другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. На його переконання, причина великої кількості СЗЧ полягає в неправильній організації війська.