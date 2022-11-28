Західні партнери побоюються, що звільнення територій України може спровокувати новий виток агресії РФ.

Партнери України дуже стримано ставляться до питання деокупації Криму та Донбасу. Сили українського опору можуть зазнати великих втрат.

За даними видання The Economist, Україна може зіткнутися з російськими партизанами. Крім того. Небезпеку таять вузькі, відкриті смуги або болотиста місцевість Криму.

"Військові операції в Криму, як правило, закінчуються тисячами загиблих: тільки за останнє століття сотні тисяч загинули, перш за все в громадянській війні в Росії і Другій світовій війні, не кажучи вже про величезні жертви під час Кримської війни 1850-х років. Захоплення півострова зазвичай вимагало перетину вузьких, відкритих смуг або болотистих місцевостей. Військові експерти, які добре знають рельєф півострова, відзначають, що топографія півострова повинна змусити Україну задуматися", - йдеться в повідомленні.

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При цьому партнери на Заході побоюються, що операція з повернення Криму або Донбасу може підштовхнути Москву до застосування ядерної зброї.

На думку колишнього командувача десантно-штурмовими військами України Михайла Забродського, операція з деокупації Криму готувалася до 2023 року. Крім того, він вказав, що ЗСУ не будуть йти на лобовий штурм Криму.

Водночас у Києві визнають, що повернути Крим і Донбас буде складніше і, ймовірно, українська армія зіткнеться з російськими партизанами.

У виданні попередили, що повернення Криму дорого обійдеться Україні у військовому плані і може призвести до розколу серед союзників.

Звільнення Криму - що відомо

17 листопада глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що деокупація Криму силою малоймовірна. При цьому він вказав, що "можливе політичне рішення, коли політично росіяни підуть".

У свою чергу військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що операція української армії зі звільнення Криму розпочнеться вже наступного року. До цього моменту пезидент РФ Володимир Путін буде говорити, що "все йде за планом".

Варто відзначити, що серед російських окупантів і колаборантів панують панічні настрої. Вони бояться, що ЗСУ зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Надходила інформація про те, що високопосталені росіяни вивозили з Криму майно і родичів.

А ось мо думку радника глави ОПУ Михайла Подоляка, українська армія може звільнити Крим вже через півроку.

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