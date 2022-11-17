На думку американського генерала, росіяни можуть піти з Криму в результаті "політичного рішення".

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає звільнення окупованого Криму військовим шляхом малоймовірним.

Як пише CNN, Міллі нагадав, що під російською окупацією все ще перебуває приблизно 20% території України.

"Ймовірність воєнної перемоги України, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включаючи Крим, найближчим часом, невелика у військовому відношенні", – наголосив генерал.

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Він також зазначив, що "можливе політичне рішення, коли політично росіяни підуть".

"Російським військовим справді погано. Отже, ви хочете вести переговори, коли ви у своїй силі, а ваш опонент слабкий. І можливо, можливо, політичне рішення буде. Все, що я говорю, це можливість для цього", – додав він.

Звільнення Криму: що відомо

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що тимчасово окупований Крим стає дедалі більше схожим на пастку для Російської Федерації. За його словами, після пошкодження Керченського мосту, у Росії в рази знизилася можливість підтримувати свої війська на півдні України.

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець поки що не бачить мирного шляху звільнення Криму. Він додав, що в росіян починаються істеричні настрої.

Крім того, військовий експерт Петро Черник також переконаний, що Крим не можна повернути Україні дипломатичним способом. На його думку, єдиний шлях деокупації – бойові дії.

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