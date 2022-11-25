Водночас Зеленський не проти розглянути невійськовий варіант повернення півострова.

Президент України Володимир Зеленський закликав не витрачати час на розгляд варіантів завершення війни, які не передбачають деокупації Криму.

Як заявив глава держави в інтервʼю Financial Times, він також готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення (не передбачає )деокупацію і [Крим] є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", – наголосив президент.

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Видання зазначає, що деякі західні країни занепокоєні тим, що будь-яка спроба України деокупувати Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Росії. На Заході побоюються, що це, можливо, призведе навіть до застосування Москвою ядерної зброї.

Зеленський зауважив, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний. Він також нагадав, що російські удари по українських об'єктах цивільної інфраструктури свідчать про те, що в Кремлі не мають наміру вести переговори про завершення війни.

Війна Росії проти України: що відбувається в Криму

В окупованому Криму спостерігається активне пересування колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області в напрямку Кримського мосту.

Крім того, в ГУР МО зазначили, що російські окупанти поки не організовують евакуацію з північної частини тимчасово захопленого Криму. Однак вони активно вибудовують оборону — як на лівому березі Дніпра, так і в Джанкойському районі.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на півострові почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

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