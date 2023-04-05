У Міноборони пояснили, що росіяни шукають різні варіанти впливу на прийняття військовим командуванням України рішень щодо Бахмутського напрямку.

Росіянам не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень військовим командуванням України щодо Бахмутського напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, повідомлення противника про начебто розсекречені плани керівнитва Збройних сил України відносно Бахмута є інструментом психологічного впливу.

"Так само ворогу не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - наголосила Маляр.

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Вона пояснила, що противник використовує інформаційно два інструменти: повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах та повідомлення про начебто розсекречені плани військового командування ЗСУ і рішення щодо Бахмута.

"Аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському, і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - додала заступник міністра оборони.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжують його штурмувати. Загалом, 4 квітня на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках було відбито понад 60 атак противника.

Тим часом, у Білому домі констатували, що Україна продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" всупереч твердженням російських пропагандистів. Радник з нацбезпеки США Джон Кірбі наголосивв, що українські сили все ще контролюють Бахмут, "місто не потрапило в руки росіян".

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