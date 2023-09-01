Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову Центральної виборчої комісії РФ Еллу Памфілову, яка організовує псевдовибори у тимчасово окупованій частині України.

В прес-центрі СБУ повідомили, що за наявними даними, Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

Зазначається, що таким чином Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву Росії у "легалізації" окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах нашої держави.

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В спецслужбі поінформували, що до злочинної діяльності очільниця Центрвиборчкому РФ залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну.

За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання кремля щодо створення "зовнішньої" видимості "виборчого процесу" в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

"Для цього створюють там окупаційні "тервиборчкоми", до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів. Наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових кандидатів, яких висуває Кремль. Щоб "намалювати" потрібну кількість "голосів", керівництво Центрвиборчкому РФ буде використовувати свій досвід організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

За всіма викритими фактами слідчі повідомили Памфіловій та двом її спільникам – Булаєву та Бударіній – про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

В СБУ заявили, що оскільки фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Росія готується провести псевдовибори на ТОТ України

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових "виборів" РФ у тимчасово окупованих регіонах України.

Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах РФ у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що представникам так званих "виборчкомів" загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів.

Щоб створити видимість "виборчого процесу", Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць "голосування".

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