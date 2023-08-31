СБУ проводить спецоперації найвищого рівня складності, які фактично змінюють хід війни.

Боротьба зі зрадниками та агентами РФ – один із головних пріоритетів Служби безпеки, викрито тисячі таких злочинців. Про це сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб", – повідомив він в ефірі телемарафону.

За його словами, дуже важливим є те, що СБУ затримує топ-колаборантів, зокрема, Віктора Медведчука, директора "Мотор-Січ" Богуслаєва. Водночас Дехтяренко зазначив, що сьогодні СБУ бореться не тільки із внутрішнім ворогом.

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"СБУ – це складова Сил безпеки та оборони, і наші співробітники воюють на фронті, беруть участь у контрнаступі і роблять все, щоб наближати нашу перемогу", – сказав він.

При цьому Дехтяренко наголосив, що вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – понад один мільярд доларів, і при цьому було уражено близько 3000 цілей.

"СБУ проводить спецоперації найвищого рівня складності, які фактично змінюють хід війни. Це й острів Зміїний, і руйнування Кримського моста, яке двічі суттєво ускладнювало логістику ворога", – додав речник СБУ.

Викриття зрадників: гучні історії

У жовтні 2022 року у Запоріжжі Службою безпеки України було затримано президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Пізніше виявилося, що в нього є російське громадянство з 2000 року, а також – індивідуальний податковий номер країни-агресорки.

Йому було оголошено підозру у колабораційний діяльності та пособництві державі-агресору. Правоохоронці встановили, що Богуслаєв продовжував постачати двигуни та інші запчастини для російських ударних вертольотів під час повномасштабної війни.

11 травня 2021 року було підписано повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

Вже після початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року співробітники СБУ спіймали нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. На момент затримання той був у формі Збройних сил України.

Увересні 2022 року зрадника України Медведчука обміняли на українських військових – 200 захисникив "Азовсталі", серед яких були і командири "Азова". У СБУ заявляли, що цей факт не вплине на кримінальне провадження, яке вже було відкрите проти нього.

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