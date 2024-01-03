Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило заявив, що правоохоронці на блокпостах виконують виключно свої функції, передбачені постановою Кабміну.

Нещодавно у мережі поширилась інформація, що поліцейським на контрольно-пропускних пунктах наказали роздавати повістки військовозобов'язаним. У поліції відреагували на ці заяви.

"Поліцейські Київщини на блок-постах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року N 1455", - наголосив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило у Facebook.

За його словами, правоохоронці забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо.

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"Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", - додав посадовець.

Повістки на блокпостах та мобілізація

Як писав УНІАН, з 25 грудня в Київській області почали розгортати додаткові блокпости, які функціонуватимуть, як очікується, до 6 січня.

Комендант Київської області підполковник Руслан Олійник розповів, що збільшення кількості блокпостів у столичному регіоні пов’язане із виконанням безпекових завдань. Масово виписувати повістки на них не планують, хоча ухилянтів теж намагатимуться виловлювати.

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