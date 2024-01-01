До 6 січня на Київщині працюватимуть додаткові блокпости та діятимуть посилені заходи безпеки.

Збільшення кількості блокпостів у столичному регіоні пов’язане із виконанням безпекових завдань. Масово виписувати повістки на них не планують, хоча ухилянтів теж намагатимуться виловлювати. Про це розповів комендант Київської області підполковник Руслан Олійник в коментарі ТСН.

Він зауважив, що подібні безпекові заходи із появою додаткових блокпостів проводяться на Київщині "стабільно один-два рази на місяць". Видача повісток громадянам не є головною метою цих заходів.

"Їхня мета – виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин", – пояснив комендант.

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Олійник визнав, що "пошукові дії та фільтраційні заходи" спрямовані на всі категорії порушників закону, зокрема й тих, хто ухиляється від мобілізації. Але, за його словами, про посилення мобілізації в даному випадку не йдеться.

"Якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки. Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде", – переконує комендант Київщини.

Поява додаткових блокпостів навколо Києва

Як писав УНІАН, з 25 грудня в Київській області почали розгортати додаткові блокпости, які функціонуватимуть, як очікується, до 6 січня. Влада пояснює це посиленням безпекових та контрдиверсійних заходів.

Крім того, ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

У соцмережах ця інформація одразу ж породила купу припущень, що на цих блокпостах масово роздаватимуть повістки.

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