У Київській області посилюють безпекові заходи.

У Київській області до 6 січня посилюються безпекові та контрдиверсійні заходи, а також збільшується кількість блокпостів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюємо контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалили на раді оборони Київщини, бо розуміємо, що ворог під час новорічних свят може вдаватися до нових провокацій", - пояснив він.

Ці заходи проводитимуться за участі Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії та 114 окремої бригади територіальної оборони.

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"По всій Київщині збільшуємо кількість блокпостів. Ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

"Тож прошу кожного мешканця Київщини, а також гостей області з розумінням ставитися до посилених безпекових заходів та можливої зупинки автотранспорту на блокпостах. Також нагадую про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу", - зазначив Кравченко.

Крім того, він закликав усіх бути пильними. "Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури, не забувайте повідомляти про це правоохоронців", - закликав очільник КОВА.

Поява додаткових блокпостів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що в столиці з 25 по 28 грудня будуть розгорнуті тимчасові блокпости у зв’язку з проведенням безпекових навчань.

Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Згодом речник КМВА Михайло Шаманов заявив, що йому не відомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах. Він зауважив, що працівники територіальних центрів комплектування, згідно зі своїми функціональними повноваженнями, не виконують безпекових функцій.

Водночас Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

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