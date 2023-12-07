Модернізація не надто серйозна, в основному намагаються зробити дрони менш помітними.

Росія постійно намагається змінювати озброєння, покращувати його, в тому числі й ударні БПЛА. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Модернізація там не надто серйозна. Вони роблять їх менш помітними", - зазначив він.

За словами Ігната, окупанти, зокрема, використовують матеріал при виготовленні фюзеляжу, який менш помітний для радіолокаційних систем.

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"Але зрештою їх все одно видно – дрон не маленький, має двигун. Ціль помітна", - сказав речник.

Він також зазначив, що росіяни перефарбовують готові сірі моделі дронів в чорний колір, що зменшує їх видимість, особливо в нічний час.

Як розповів Ігнат, серед збитих дронів були відмінні від звичайних, з якимись додатковими пристроями. За його словами, ці дрони вивчають фахівці, щоб встановити, для чого той чи інший прилад був застосований до конкретного БПЛА. При цьому ворог робитиме все для того, щоб досягти кращого ефекту в роботі дронів, а завдання українських Сил оборони - збивати їх ще краще ніж зараз.

Ігнат уточнив, що не може назвати точних цифр, скільки дронів завозиться в Росію і скільки ворог їх виготовляє у себе. Але відомо, що дрони перевозяться в Росію повітряним і морським шляхом з Ірану.

"І виробництво, звичайно, у Росії – воно не повноцінне, не повністю можуть виготовляти на території Росії, але роблять ті речі, які доступні російській військовій промисловості", - додав він.

БПЛА на війні в Україні - останні новини

Ввечері у вівторок, 5 грудня, Україну атакували дрони. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України. О 20:36 вони попередили про рух безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Одеси. За 10 хвилин військові зафіксували такі ж БПЛА у Херсонській області, вони рухалися у напрямку Миколаївської.

До цього Повітряні сили розповіли деталі про нічну атаку окупантів. В ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Крім "шахедів" ворог запустив зенітні керовані ракети С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

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