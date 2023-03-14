Тривогу оголошували не лише через польоти потенційного носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що масштабні повітряні тривоги, які оголошували протягом дня 14 березня, були пов'язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування ОТРК наземного базування та польотами МіГ-31К.

Як зазначається у повідомленні на каналі Повітряних сил у Telegram, близько 10:00 тривога лунала на півдні, півночі та сході України. Це було пов'язано з активністю тактичної авіації.

"Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі", – додали у ПС ЗСУ.

Відео дня

З 10:27 на сході України була загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування, а о 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування балістичних ракет.

"Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30 – оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" з авіабази "Саваслейка". Повітряні тривоги, пов'язані з МіГ-31К, не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти", – пояснили у Повітряних силах.

МіГ-31К: у чому загроза

Літаки МіГ-31К є потенційними носіями ракет "Кинджал". Наразі в Україні немає засобів протиповітряної оборони, які були б здатні збивати ці ракети. Через це, коли ці борти злітають у небо, уся Україна "червоніє".

Водночас військовий експерт Олег Жданов каже, що небезпека криється не лише в ракетах "Кинджал". Ці винищувачі ворог може використовувати і для відволікання уваги, і якщо проігнорувати загрозу, можна не встигнути розгорнути ППО при запуску ракет з іншого напрямку.

Часті тривоги через зліт МіГ-31К в Україні оголошуються не вперше. Так, 7 березня тривога з цієї причини лунала тричі. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що однією з причин частого злету цих винищувачів може бути демонстрація сили, мовляв, ворог може вдарити по Україні будь-якої миті.

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