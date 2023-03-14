За словами Віталія Кіма, росіяни намагаються уразити українську ППО.

У низці міст України вранці 14 березня оголошували повітряну тривогу. Тривога означає загрозу завдання ракетних ударів.

Карта повітряних тривог

Тривога була оголошена на півночі, зокрема у Києві й Київській області, сході й півдні України. ОНОВЛЕНО 11:12. Пішли "відбої".

Відео дня

В Одеській області прогриміли вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали. Зауважується, що працює ППО. У соцмережі виклали відео, як стверджується, сьогоднішніх вибухів.

Водночас спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав громадськість не поспішати з висновками: "Шановне товариство, будь ласка, вгамуйте свої емоції. Уся інформація про прильоти чи збиття - на офіційних джерелах".

ОНОВЛЕНО 10:57. Два джерела LIGA.net у місті та одному з передмість чули вибухи, але слідів роботи ППО не бачили, що, однак, нічого не означає: ЗРК міг/могли спрацювати на іншій ділянці. Однак третій співрозмовник повідомив, що бачив результат роботи ППО у небі.

ОБНОВЛЕНО 11:04.За словами Віталія Кіма, росіяни намагаються уразити українську ППО: "Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі і з півдня з повітря, - найімовірніше, протирадарні. Шукають нашу ППО, а знайдуть лише те, що зараз доїдають без солі".

Масовані удари РФ по Україні – ворог вивчає українську ПВО

9 березня росіяни випустили 81 ракету в бік України, комбінуючи атаку іранськими дронами. Під удар знову потрапили об’єкти критичної інфраструктури й будинки цивільних.

Цього разу росіяни шукали розміщення американської установки Patriot, яка нібито, за інформацією деяких ЗМІ, вже прибула в Україну.

8 ракет рашистів до свох цілей не долетіли, уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Їх вдалось вчасно "знешкодити".

Масованому удару РФ передував пуск росіянами так званих "куль-розвідників", які мали на меті вистежити і пробити українську протиповітряну оборону.

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