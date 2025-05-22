Росія поставила виробництво БПЛА на професійні військові рейки, зазначив Денис Ярославський.

Окупанти значно наростили виробництво безпілотників типу "шахед" і збільшили його бойове навантаження до 80 кг. Про це заявив Денис Ярославський, командир підрозділу розвідку ЗСУ в етері "Новини.Live".

"Я ще не зустрічав такі на полі бою, але розумію, що вони будуть найближчим часом. І масовість дозволяє використовувати їх сотнями. Якщо раніше ми бачили по 50-100 дронів, які намагалися за добу по всій країні летіти. То з такими темпами це може бути і 500 й більше дронів на добу. Адже виробництво там поставлене на дуже серйозний рівень", – сказав Ярославський.

Військовий також порівняв розвиток виробництва БПЛА в Україні та РФ: "Дуже багато типів дронів використовується і нами й ворогом - ми крокуємо десь на рівних. Але Росія поставила все на дуже професійні військові рейки. У них фінансування масове. Якщо у нас ще багато виробників, які виробляють по підвалах, то в РФ це робить на великих підприємствах".

Відео дня

Російські БПЛА: важливі новини

Раніше аналітики Defense Express повідомили, що окупанти модернізували свої "шахеди". Зокрема росіяни збільшили бойову частину БПЛА з 50 до 90 кг. Крім того, РФ активно оновлює "шахеди" за комплектуючими, аби зробити їх більш стійкими до українських засобів РЕБ.

За словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Україні зараз стає складніше збивати російські "шахеди". Однак причиною цьому є не технологічні зміни в цих БПЛА, а збільшення їхньої кількості.

Вас також можуть зацікавити новини: