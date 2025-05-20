"Шахеди" мають нові бойові частини / t.me/popovcev

Росія почала використовувати нові комбіновані бойові частини вагою 90 кг для дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела та фотодокази.

Замість стандартних 50-кг бойових частин, дрони тепер оснащуються двома новими типами спорядження:

  • російська версія (КОФЗБЧ) — кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальна. Має вибухову речовину ТГФ-35П2 (тротил + гексоген), а також запалювальну суміш гідридів металів, яка досягає температури горіння до 3500°C;
  • іранська версія — також має вагу 90 кг, але без запалювальних компонентів. Складається з вибухівки типу ОЛА (октаген + алюміній) і гексогенових детонаторів.
Нові бойові частини "Шахедів" / Defense Express
Новій бойові частини "Шахедів" / Defense Express

Із зими 2023 року російські війська вже застосовували 50-кг бойові частини комбінованої дії (наприклад, БСТ-52). У 2024-му також почали використовувати термобаричні заряди ТББЧ-50 з металевими кульками як готовими уражаючими елементами.

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Попри запуск локального виробництва Shahed-136 у Татарстані та Іжевську, Росія продовжує тісно співпрацювати з Іраном у сфері озброєння.

Крім модернізації бойових частин, РФ оновлює дрони за комплектуючими (зокрема, системами супутникової навігації для протидії РЕБ) і тактикою застосування. Водночас Україна активно розвиває засоби протидії, що перетворює війну дронів на технологічне змагання.

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Російські атаки "Шахедами" - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що українським силам зараз стало складніше збивати "Шахеди" через їх велику кількість, а не через технологічні зміни в цих БПЛА. 

Він не заперечує, що росіяни модернізують дрони, в них  відбувається зміна технологічна. Але, за словами Храпчинського, це не призводить до якихось складних рішень, щоб перехоплювати такі повітряні цілі. Головною проблемою, зазначив він, є потреба в збільшенні системи виявлення, перехоплення дронів, треба також покращувати системи радіолектронної боротьби, збільшувати їх кількість.

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