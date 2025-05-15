Росіяни направили свої безпілотники по західних областях України.

Сьогодні під ранок у західних областях пролунали вибухи під час атаки ворожих "шахедів".

Зокрема, в Івано-Франківській області та в Луцьку пролунали вибухи, працювала ППО. Про обстановку повідомила місцева влада.

Повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили о 4:41 через загрозу російських безпілотників. А вже о 5:32; 5:47; 5:52 лунали вибухи.

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О 6:26 на Івано-Франківщині оголосили відбій повітряної тривоги. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, ворог атакував область з різних напрямків. За її словами, "обійшлося без постраждалих".

Крім цього, о 6:01 мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в місті, було чути роботу ППО.

О 6:12 Поліщук повідомив, що "ще один БПЛА долітає до Луцька". Після повідомлення мера пролунала серія вибухів.

На Волині о 6:25 оголосили відбій тривоги, а о 6:40 – знову оголосили.

Атаки "шахедів" на Україну

В ніч на 14 травня росіяни також атакували Україну внаслідок чого в кількох областях були поранені й загиблий. Зокрема, на Сумщині дрон ударив по вантажівці внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє були поранені. Також двоє поранених було у Рівненській області.

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