Ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об’єктах критичної інфраструктури України.

Останнім часом окупанти використовують для атак проти України до 100 високоточних далекобійних ракет у місяць, що в 4 рази менше, ніж на початку широкомасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, озвучені в ефірі телемарафону, щодо використання ворогом ракет в останні місяці та можливі сценарії на осінь-зиму.

"За статистикою навіть дивимося, до 100 ракет у місяць приблизно вони і використовують для атак проти нашої держави", - сказав Ігнат.

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За його словами, ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об’єктах критичної інфраструктури України. При цьому може використовувати як високоточне озброєння, так і старі ракети, а також ударні БПЛА.

"Ми бачили звіт розвідки, скільки цих ракет і яких типів вони виготовляють за місяць і скільки мають зараз в наявності. Нещодавно представник ГУР говорив про цифру 585 - це усіх разом і балістичних, і крилатих. Це маю на увазі високоточну далекобійну зброю", - зауважив він.

Ігнат підкреслив, що ворог може використовувати для ударів і старі радянські ракети, такі як Х-22, можливо й С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях, тобто туди, куди можуть досягати ці ракети.

"Ті, що є у ворога високоточні, далекобійні – можливо будуть використовуватись. Але все ж мабуть більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА, типу "Шахед", бо в них вже зараз є можливості їх у себе складати. Тому будуть мабуть нарощувати саме "Шахеди", - сказав Ігнат.

Він додав, що проти "Шахедів" доволі ефективно працюють німецькі Gepard.

"А оскільки "Рамштайн" в Німеччині, то хотілось би, що і Gepard, і виробництво снарядів для них було нарощено. Уже ми бачимо, що Німеччина відновила виробництво боєприпасів і це дуже важливо, бо велика інтенсивність бойової роботи українських Сил оборони. Очікуємо від "Рамштайну" не лише заяв, але і дій, щоб ми мали більше засобів протиповітряної оборони. Німеччина одна з ключових країн, які допомагають нам у цьому. Ми знаємо системи і IRIS-T", - зазначив речник Повітряних сил.

Запаси ракет у РФ

Як повідомляла українська розвідка, Росія виробляє десятки крилатих ракет "Калібр" на місяць, але це не дозволяє відновити їхні запаси.

В ISW зазначали, що російська промисловість не здатна масово виробляти високоточну далекобійну зброю.

Наприкінці серпня Зеленський заявив, що Росія сумарно використала проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів.

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