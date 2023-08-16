Сьогодні вночі Російська Федерація атакувала Одеську область, здійснивши пуски дронів з Приморсько-Ахтарська.
Як повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, російські терористи атакували регіон ударними безпілотниками двічі.
"Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", – зазначив він.
Очільник ОВА уточнив, що загиблих і постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Нічний удар по Україні 16 серпня - що відомо
О 1:20 в середу, 16 серпня, в низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. В Повітряних силах інформували, що група БПЛА "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Близько 3:00 в ПС повідомили, що чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини.
Також інформували, що велика група дронів-камікадзе рухалася в напрямку Ізмаїлу. В ОВА закликали мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях.