На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки.

Сьогодні російські окупаційні війська знову били з авіації та артилерії по українських містах та селах на різних напрямках, на деяких з них постраждали понад 25 населених пунктів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.

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На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, а з артилерії обстріляли понад 25 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області", - повідомили у Генштабі і додали, що від ворожих артилерійських обстрілів також постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, а на Мар’їнському Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

"Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Херсонському ж напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської область. Понад 20 населених пунктів зазнали артобстрілів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Росіяни вдарили "Калібрами" по Одесі, є постраждалі

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти випустили по Одесі вісім "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед". Постраждало троє працівників гіпермаркету.

Станом на 11:00 було зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також понівечено чотири медичні заклади, серед яких пологовий будинок. У будівлях постраждали вікна, двері та покрівля.

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