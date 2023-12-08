Окупант запускали дрони по Дніпропетровській області.

У ніч на 8 грудня року російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили Повітряні сили. Там додали, що окупанти також запустили зенітні керовані ракети С-300 з території "Бєлгородської народної республіки".

"Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА Shahed-136/131 та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина", - йдеться у повідомленні.

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Повітряні сили повідомили, що Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

Нічні атаки на Україну

З початку грудня російські окупанти щоночі масовано атакують українську територію "шахедами". Особливістюю є те, що в основному ціллю оккупантів є західні області, а не Київ.

В ніч на 7 грудня, як і на 6 грудня, росіяни запустили декілька груп дронів, які слідували з окупованого Криму в Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Черкаську області, а далі повертали на захід.

В ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Тоді наші військові збили 17 дронів.

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