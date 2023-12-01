На відео відображений момент збиття ворожого безпілотника.

Російські окупанти в ніч на 1 грудня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. У Повітряних силах ЗСУ показали, як Сили оборони знищували ворожі безпілотники.

"Вкотре дякую всім захисникам неба за знищені цієї ночі "Шахедів"! Особливо хочу відзначити воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь", - зазначив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

При цьому він опублікував відео вражаючої бойової роботи херсонських зенітників, які охороняють українське небо від зазіхань Російської Федерації і охороняють сон українців.

Нічна атака російських дронів на Україну - головні новини

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 грудня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed за двома напрямками: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області.

Українським захисникам вдалося знищити 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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