Українські захисники застосували зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

У ніч на 10 серпня російські окупанти завдали удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Атака тривала з 23:00 по 4:00. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА Shahed-136/131", - уточнили в Повітряних силах.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено сім ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

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Також у Повітряних силах повідомили, що за минулу добу авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

Нічна атака на Україну

Вночі в низці областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялось, що загроза застосування ударних БпЛА є в Києві, Черкаській, Кіровоградській, Київській (Біла Церква), Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській та Волинській областях.

У кількох областях працювали сили протиповітряної оборони. А пізніше стало відомо, що під час нічної масованої атаки зі застосуванням ударних безпілотників російські окупанти поцілили по Рівненській області.

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