Загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції вздовж шосе М14.

Станом на 16 січня Збройні Сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв.

Як повідомляється у звіті ISW, підтверджених змін на фронті в цьому районі не було. За словами російських та українських джерел, позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.

Згідно з супутниковими знімками, окупаційні війська готуються до оборони району за Кринками. Зокрема, йдеться про шосе М14, уздовж якого російські загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції.

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Бої під Кринками

Нещодавно в оперативному командуванні "Південь" розкрили, як почуває себе армія України у лівобережних Кринках, які стоять Путіну "поперек горла". Продовжується тиск на позиції ЗСУ, де українські підрозділи утримують плацдарм та працюють над його розширенням.

За три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, 18-та загальновійськова армія та інші формування на Херсоншині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

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