В акваторії Чорного моря є фрегат "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Наразі в Чорному морі п’ять великих десантних кораблів РФ, які відпрацьовують задачі зі злагодженості екіпажів.

Як повідомили у прес-службі Сил оборони півдня України, в Чорному морі вороже угруповання розгорнуто в кількості 11 кораблів. Серед них - ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", споряджений 8 ракетами "Калібр", та п’ять великих десантних кораблів, які відпрацьовують задачі зі злагодженості екіпажів. При цьому кораблі окупантів тримаються у прибережних водах вздовж чорноморського узбережжя РФ.

"Рівень ракетної загрози підвищено. А щодо активності десантних кораблів - це очевидні провокативні дії на тлі вкидів про підготовку десантних операцій в тил ліній оборони України", - запевняють у пресслужбі.

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Йдеться, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та поновили авіабомбардування.

Протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) ворог здійснив авіаційний удар із застосуванням 10 керованих авіабомб в районі Червоного Маяка, Зміївки, Бериславу та Шляхового Херсонської області. Також агресор застосував сім FPV-дронів, ударний БПЛА типу "Ланцет" та скинув з дронів інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по низці населених пунктів, поранено цивільну особу та пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, сім разів ворог вдарив артилерією по Херсону, також були обстріляні Михайлівка, Дніпровське, Янтарне, Веселе, Садове, Велетенське Херсонської області та берег акваторії Очаківської громади Миколаївської. Під час артилерійських обстрілів поранено п’ять цивільних осіб. Пошкоджено територію навчального закладу, дві адмінбудівлі, дві багатоповерхівки, близько десятка приватних будинків, гараж та автомобіль.

Водночас ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра, але за минулу добу наважився лише на п’ять таких штурмів.

"Вже традиційно, зазнавши втрат, противник відійшов, а наші воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна й дронова боротьба. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - наголошують українські військові.

За минулу добу вже отримано підтвердження, що на лівому березі стало менше на 17 окупантів, "мінусовано" ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", 8 гармат, міномет, розвідувальний БПЛА типу "Мерлін", 7 одиниць автомобільної техніки та антенний комплекс ворога.

"Знищено вузол зв'язку, два спостережні пункти, польовий пункт боєпостачання, польовий артсклад", - розповіли у прес-службі.

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Нагадаємо, 13 січня у Чорному морі російський агресор значно збільшив корабельне угрупування. Попри шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і та надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", спорядження якого - 8 "Калібрів".

Американський Інститут вивчення війни повідомляв, що кадрові російські військові нібито формують десантно-штурмові бригади для десантування й розвідки в тилу українських ліній оборони.

Також повідомлялося, ща на півдні України вороги почали частіше штурмувати позиції наших воїнів. Варто зазначити, що РФ на українській землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 14 січня 2024 року становлять приблизно 370 тисяч супротивників.

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