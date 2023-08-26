ЗСУ проїхали основні дороги, які були заміновані.

Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters один з командирів ЗСУ з позивним Скеля.

Україна розпочала контрнаступ у червні, але добре підготовлені російські оборонні лінії, посилені мінними полями, уповільнили їх просування на південь. Водночас ЗСУ заявили в середу, що вони підняли національний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області.

"Ми не зупиняємося на досягнутому", — сказав командир Сил оборони. - Далі у нас Бердянськ. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботине, наша мета - Азовське море".

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"Ми проїхали основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, за якими ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Скеля.

Він додав, що два будинки в Роботиному все ще перебувають під контролем Росії: "Ми боремося за них, і тоді ми отримаємо повний контроль".

За його словами, українські війська зараз увійшли на території, де знаходилися тільки групи "російської тилової служби", і він розраховує, що російську оборону буде не так складно прорвати.

Ситуація на півдні

Кілька днів тому ЗСУ прорвали оборону РФ на Запоріжжі. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України заявили, що звільнили село Роботине у Запорізькій області, за яке в останні місяці йшли інтенсивні бої.

ВСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів в районі Роботине на Заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

Як відзначають аналітики ISW, російські "воєнкори" б'ють на сполох, адже окупанти в цьому районі воюють без підкріплень і ротації.

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