Цього разу окупанти запускали свої дрони-камікадзе з трьох напрямків.

У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Про це повідомили в Повітряних силах. Там уточнили, що усього зафіксовано пуски 35 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

До відбиття повітряного нападу було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - повідомили Повітряні сили.

Там додали, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Атаки "шахедів" на Україну

З початку грудня окупанти майже щоночі проводять повітряні атаки на територію України. Вони запускають дрони в основному з вівденного напрямку. Так, у ніч на 20 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму - райони пусків – Чауда, Балаклава. Всього зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

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