Протиповітряний бій тривав з 00.00 до 00.30 годин 24 січня.

З'явилася інформація про нові успіхи захисників нашої країни. Так, Повітряні сили Збройних сил України знищили три вертольоти російських окупантів за півгодини.

Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомляє, що гвинтокрили збили у ніч на 24 січня. Усього за 30 хвилин захисникам України вдалося "приземлити" аж три "пташки" ворога.

"За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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Успіхи захисників України

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Повітряні сили Збройних сил України знищили шість повітряних цілей російських окупантів - два штурмовики, дві авіаційні ракети, гелікоптер і безпілотник.

Також у Генштабі розповіли, що минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районі Бахмута та ще 10 населених пунктів на Донбасі. Окрім цього, захисники України відправили до пекла майже 700 окупантів. Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023 року вже склали орієнтовно 122 тисяч 170 окупантів.

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