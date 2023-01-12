Крім того, зранку на півдні країни знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Українські військові вже завдали РФ нових втрат. Сьогодні вони приземлили ще одну "пташку" окупантів. Захисники України знищили російський штурмовик Су-25.

"Вранці 12 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25", - повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

На цьому успіхи захисників України не закінчуються. У Повітряних силах нагадали, що зранку на півдні країни було знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Втрати РФ в Україні

Раніше вже стало відомо, що українські бійці відправили до пекла понад 100 росіян під Соледаром. Там тривають важкі бої, проте наші герої дають рашистам гідну відсіч.

У Генштабі також відзвітували, що загальні втрати РФ з 24 лютого орієнтовно склали вже майже 114 тис. осіб. Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Аналітики ISW також повідомили, що РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною.

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