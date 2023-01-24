Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

Російські окупанти вкотре отримали "по зубах" від захисників України. У Генеральному штабі Збройних Сил України вже розповіли про нові удари по ворогу. Зазначається, що наші військові "приземлили" два літаки та один гелікоптер рашистів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу", - йдеться у новому зведенні.

Окрім цього, за минулу добу українські військові збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

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