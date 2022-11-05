Дмитро Кулеба сказав, що є моменти, які проробляються на перспективу - на наступний рік.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що до кінця цього року буде реалізовано певні домовленості з міжнародними партнерами щодо систем протиповітряної і протиракетної оборони для України.

У Кулеби в ефірі інформаційного марафону запитали, від кого з міжнародних партнерів Україна може очікувати на допомогу зброєю.

"На жаль, про це я вам розказати не можу, тому що у нас є правило: ми не повідомляємо про постачання до тих пір, поки або сама країна, яка поставляє, не зробить відповідне оголошення, або ми не домовляємося про те, що ми можемо про це оголосити, і така країна не матиме нічого проти", - наголосив Кулеба.

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При цьому, міністр сказав, що "вже є конкретні, але не оголошені домовленості, досягнуті і президентом України, і на рівні уряду із деякими країнами".

Він сказав, що є моменти, які проробляються на перспективу - на наступний рік.

"Стосовно протиповітряної і протиракетної оборони вже є певні домовленості, які знаходяться на стадії реалізації, і коли їх буде реалізовано, ви про них дізнаєтесь. Це станеться до кінця року. Але, принаймні, ми робимо все для того, щоб це сталося до кінця року, і про це є відповідні домовленості", - заявив Кулеба.

ППО та ПРО для України: що відомо

У вересні у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати Америки планують протягом наступних двох місяців надати Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону нашої держави.

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

13 жовтня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ракети для системи протиповітряної оборони NASAMS, що будуть здатні знищувати крилаті ракети.

1 листопада стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.