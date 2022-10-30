Росія давно вже ухвалила рішення про вихід з "зернової угоди".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія заздалегідь планувала вихід з "зернової угоди", а вибухи у Севастополі - це лише хибний привід.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Шляхом припинення своєї участі у зерновій угоді під хибним приводом вибухів за 220 км від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже перебувають у морі - що є достатнім для того, аби прокормити понад 7 мільйонів людей. Росія планувала це заздалегідь", - наголосив Кулеба.

Відео дня

Глава МЗС додав, що нинішня черга суден з зерном у Чорному морі накопичувалася з вересня, коли Росія навмисно почала затримувати функціонування зернового коридору і прагнула підірвати угоду.

"Росія давно ухвалила це рішення для відновлення її голодних ігор і тепер намагається виправдати його", - заявив Кулеба.

Вихід РФ із "зернової угоди"

29 жовтня у Росії заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" нібито через якийсь "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

29 жовтня в соціальних мережах з'явилися відео з Севастополя, на яких видно вибухи імовірно після роботи російської системи протиповітряної оборони.

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що в окупованому Севастополі внаслідок вибуху може бути пошкоджено кілька кораблів російських загарбників.

Пізніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що в оперативному командуванні "Південь" допустили, що причиною вибухів у Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

Вона також додала, що наразі немає офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті.

Довідка УНІАН. Угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку Росією українського продовольчого експорту.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: