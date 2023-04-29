Там вони провели зустріч з представниками кримських татар.

Президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова, які прибули в Україну з візитом, були змушені ховатися у підземному паркінгу готелю через повітряну тривогу у Києві.

Як пише Ceske Noviny, у другій половині дня на значній території України оголосили про ризик повітряних атак.

Через це команда Павела провела останню робочу зустріч із представниками кримських татар в імпровізованому режимі прямо у приміщенні укриття на території підземного паркінгу. Щоб зробити з нього сховище українська влада розмістила там столи та стільці на кілька десятків людей.

Відео дня

Лідери кримських татар Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров прибули туди на зустріч із главою чеської держави. Менш ніж за годину тривогу у столиці скасували. Чапутова першою покинула укриття. Павел пішов за нею, коли закінчив переговори з кримськими татарами.

Приїзд Павела і Чапутової - що відомо

У п'ятницю, 28 квітня, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Після прибуття до української столиці вони попрямували до Бородянки, де оглянули руїни житлових будинків, зруйнованих російськими військовими.

Пізніше президент Володимир Зеленський провів з ними зустріч. Український лідер показав коротке відео їх зустрічі у Маріїнському палаці у Києві.

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