Наразі Пригожин обговорює ймовірний союз зі зрадником Аксьоновим.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" може перебазуватися в анексований Крим. Назріває несподіваний союз ватажка найманців Євгена Пригожин та "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, Пригожин знайшов собі нового союзника - зрадника Аксьонова. В ПВК "Вагнер" вже йдуть розмови про перебазування до Криму.

"Є розмови, що база підготовки ПВК "Вагнер" може бути перебазована до Криму, є розмови про початок великого союзу з аксьоновськими людьми", - каже джерело.

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Для Пригожина Аксьонов вигідний за кількома причинами. По-перше, він зміг об'єднати навколо себе два ворогуючих угруповання Криму 90-х. А це нібито "гарний показник для Аксьонова як лідера". По-друге, Аксьонов сам вибудовував модель влади за прикладом Чечні, але у Кадирова ресурсу було незрівнянно більше. Втім, "у світлі незрозумілого сьогодення самостійно можна не витягнути". По-третє, для ПВК "Вагнер" варіант перебазування в Крим дуже непоганий.

"Оркестр" ("Вагнер" - УНІАН) отримає головне - свою власну територію в Росії, незалежну від військових і чекістів. З іншими губернаторами теж розмови про подібне є і будуть, але вони не мають можливостей Аксьонова і близько. Зв'язка Аксьонов-Пригожин може стати несподіваною і дуже сильною. У військовому плані - краще Крим обороняти, ніж битися головою без підкріплення і боєприпасів у найукріпленіші райони", - заявило джерело.

Пригожин шукає союзників

На тлі розбіжностей між "Вагнером" та Міноборони РФ на полі бою Пригожин вирішив шукати союзників та приховано воювати проти Герасимова та Шойгу. Спочатку йому вдалося налагодити відносини з Кадировим, але згодом той його "кинув".

Пригожин відкрито вступає у конфронтацію з Герасимовим та Шойгу, заявляючи про успіхи своїх найманців та безпорадність кадрової армії на полі бою. Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

Зараз конфлікт загострився, адже Міноборони перекрило всі постачання боєприпасів "Вагнеру". Кілька днів тому найманці "Вагнера" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів. Вони заявили, що через відсутність боєприпасів щодня гинуть сотні бойовиків.

Сьогодні Пригожин знову публічно загострив конфлікт з Міноборони РФ через припинення постачання боєприпасів його найманцям. У черговому емоційному зверненні він звинуватив командування в тому, що воно прикрило "вагнерівцям" постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат.

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