Міністра оборони Шойгу він фактично звинуватив у співпраці з ворогом.

Ватажок російської приватної компанії "Вагнер" Євген Пригожин знову публічно загострив конфлікт з Міноборони РФ через припинення постачання боєприпасів його найманцям.

У черговому емоційному зверненні він звинуватив командування в тому, що воно прикрило вагнерівцям постачання снарядів і через це його бійці зазнають величезних втрат.

За його словами, будь-які переговори з представниками Міноборони щодо постачання боєприпасів закінчуються тим, що йому радять перепросити у "тих, хто зверху".

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"Перед ким вибачитись? Кого слухатися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше, ніж сьогодні? Сьогодні, щодня гине вдвічі більше бійців ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, яких ми не можемо прикрити через повний снарядний голод", - заявив Пригожин.

Крім того, він фактично звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в роботі на ворога, хоч і не згадав його прізвище. Втім, ватажок "Вагнера" згадав про відпочинок доньки Шойгу в Дубаї.

"Ті, хто заважають перемогти в цій війні, прямо працюють на ворога. Допомагають ворогові зламати хребет Росії! Ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте із золотого посуду та відправляєте своїх доньок, онучок та жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, у той момент, коли російський солдат гине на фронті, я прошу, дайте нам боєприпаси", - заявив Пригожин.

Снарядний голод у "Вагнері"

"Вагнер" воює в Україні з початку повномасштабного вторгнення, але втрати серед найманців були настільки високими, що Пригожину довелося особисто агітувати ув'язнених в російських в'язницях. За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні становлять приблизно 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані, а втрати ПВК "Вагнера" – в 50% від загального числа найманців.

За кілька місяців між "Вагнером" та Міноборони стався конфлікт, який перейшов у публічну площину. Пригожин відкрито вступає у конфронтацію з Герасимовим та Шойгу, заявляючи про успіхи своїх найманців та безпорадність кадрової армії на полі бою. Андрій Піонтковський говорив, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов здійснили військовий міні-переворот. Експерт зазначав, що Герасимова призначили командувачем окупантами в Україні не для перемоги Росії. За словами експерта, Герасимов і Шойгу хотіли ліквідувати Євгена Пригожина.

Зараз конфлікт загострився, адже Міноборони перекрило всі постачання боєприпасів "Вагнеру". Кілька днів тому найманці "Вагнера" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів. Вони заявили, що через відсутність боєприпасів щодня гинуть сотні бойовиків.

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