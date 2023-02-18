У втратах ПВК Пригожина звинувачує Міністерство оборони РФ через недостатнє постачання боєприпасів.

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців.

У втратах "вагнерівці" звинуватили Міністерство оборони РФ через недостатнє постачання боєприпасів. Відео з'явилося у Телеграм-каналах, пов'язаних з ПВК.

"Щодня ми втрачаємо сотні наших товаришів. Їх могло б бути вдвічі менше, якби військові функціонери вчасно нас постачали озброєнням і боєприпасами, усім, що необхідно. Досить чинити сваволю", – поскаржився один з окупантів.

Відео дня

У смертях "колег" найманці звинуватили Міноборони РФ та його недбале ставлення до забезпечення ПВК боєприпасами. Відео про втрати один з "вагнерівців" записав на тлі десятків трупів "зажмурених" найманців, які просто лежать на підлозі.

ЗСУ "мінусують" ПВК Пригожина

За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

Водночас у Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців. Понад 4 тисячі "вагнерівців" були ліквідовані із середини грудня, близько 90% з них - завербовані зеки.

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