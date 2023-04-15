Олігарх вважає, що Україна досягне великих успіхів в межах весняного контрнаступу.

Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин вважає, що український контрнаступ буде успішним, і вже готується скористатися ситуацією. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні Пригожин опублікував есе, в якому попереджає про високу ймовірність успішного контрнаступу української армії. Він звинуватив навколокремлівські еліти і бюрократію в навмисному саботажі успіхів Росії у війні і попередив, що ці "внутрішні вороги" будуть підштовхувати Кремль до "серйозних поступок".

Ймовірну поразку Росії у війні Пригожин вважає навіть корисною, оскільки це, на його думку, послужить каталізатором відродження російського патріотизму. З цієї причини він закликає продовжувати війну, не зважаючи ні на що, оскільки і перемога, і поразка для нього однаково прийнятні.

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"Пригожин створює інформаційні умови, щоб використовувати військову невдачу Росії [у своїх інтересах] у разі успіху запланованого українського контрнаступу", – вважають аналітики ISW.

Перспективи українського контрнаступу

Як випливає з документів Пентагону, нещодавно злитих в мережу, США не вірять у масштабний успіх українського контрнаступу. Проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що результати наступу не досягнуть початкових цілей.

За словами військового оглядача Олексія Арестовича, підготовку українського контрнаступу завершено на 90%. Зараз головним стримуючим фактором, який не дозволяє українській армії піти в атаку, є погода. Танкам потрібна суха земля, а зараз Україну накрили квітневі дощі.

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